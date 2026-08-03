Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes spolu s ministerkou stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Aleksandrou Sofronijevićovou absolvoval pracovné stretnutie s úradujúcim riaditeľom spoločnosti Srbijavoz Ljubišom Pejičićom a jeho spolupracovníkmi počas prezentačnej jazdy novým vlakom Soko z Belehradu do Subotice.
Po príchode do Subotice si Macut spolu s primátorom Stevanom Bakićom prezrel práce na obnove budovy železničnej stanice a rokoval o dynamike realizácie projektu i zostávajúcich aktivitách potrebných na dokončenie jej modernizácie.
Premiér zdôraznil, že investície do modernej železničnej infraštruktúry patria medzi priority vlády, pretože prispievajú k vyššej bezpečnosti, rýchlejšej a efektívnejšej železničnej doprave, lepšiemu prepojeniu občanov a hospodárstva, ako aj k rovnomernému regionálnemu rozvoju.
„Týmito investíciami dosiahneme lepšie prepojenie v rámci Srbska a zároveň vyšleme významný signál, že výrazne zlepšíme aj medzinárodnú železničnú dopravu,“ povedal premiér Macut. Pripomenul, že vlak premáva z Belehradu do Subotice za 79 minút, pričom po dokončení projektu by cesta do Budapešti mala trvať približne tri hodiny.
Macut upozornil na to, že za posledných desať rokov bolo do železničnej infraštruktúry a železničných vozidiel v Srbsku investovaných niekoľko miliárd eur.
Premiér zároveň zdôraznil, že investície budú pokračovať s cieľom vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre osobnú aj nákladnú železničnú dopravu. Vedenie spoločnosti Srbijavoz zároveň oznámilo obstaranie deviatich nových vlakových súprav, ktoré budú určené pre potreby špecializovanej výstavy Expo 2027.