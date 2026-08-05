Republika Srbská a Republika Srbsko si aj tento rok spoločne uctili pamiatku obetí operácie Oluja, v rámci ktorej bolo vyhnaných 220 000 Srbov a približne 2 000 bolo zabitých.
Na pripomienke Dňa spomienky sa v meste Mrkonjić Grad okrem ďalších zúčastnili aj ministri vo vláde Srbska a vláde Republiky Srbskej, ako aj predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Ana Brnabićová.
Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že jeho krajina už nikdy a nikde nedovolí, aby sa zopakovala operácia Oluja, a že Srbsko je dostatočne silné na to, aby ochránilo svoj ľud.
Poukázal na to, že Srbi v tom čase nevyvolali konflikty, ale tí, ktorí rozbili spoločný medzinárodne uznaný štát – SFR Juhosláviu. Zároveň zdôraznil, že bude pokračovať v práci na posilňovaní vzťahov s Republikou Srbskou, pričom uviedol, že jej vedenie stálo v kľúčových okamihoch pri Srbsku.
Zádušnú liturgiu slúžil srbský patriarcha Porfirije. Vo svojej kázni uviedol, že povinnosťou všetkých je pamätať na mučeníkov a obete zo srbského národa. Vyzval na odpustenie a na to, aby si ľudia navzájom otvorili svoje srdcia a uvedomili si, že nikto nie je nadbytočný, ale že podľa jeho slov je každý pre každého potrebný a každý má svoju hodnotu.