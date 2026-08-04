Pri príležitosti 31. výročia operácie Oluja je v Republike Srbskej Deň smútku, pričom ústredná pietna spomienka sa uskutoční v meste Mrkonjić Grad. Prezident Srbska Aleksandar Vučić pre RTS uviedol, že Srbsko musí uchovávať spomienku na vlastné obete a chrániť národnú jednotu.
Keď hovoril o podpore Srbov v regióne, uviedol, že je dôležité, aby bola prítomnosť Belehradu viditeľná v každej obci Republiky Srbskej, ale aj v Drvare, Grahove, Glamoči a Bosanskom Petrovci, kde Srbi tvoria väčšinu obyvateľstva. Zdôraznil, že štátne hranice nesmú byť prekážkou národnej jednoty a že je dôležité zachovať srbský jazyk, cyriliku a spoločný vzdelávací priestor.
Konštatoval, že aj tri desaťročia po vojnách sú vášne stále silné, pretože „vo verejnosti sa často zdôrazňuje vlastné utrpenie a vina druhej strany“. Upozornil, že Srbsko musí zároveň uchovávať spomienku na srbské obete a budovať mier v regióne. Pripomenul, že Belehrad uznával zločiny spáchané príslušníkmi srbského národa a prejavoval úctu voči obetiam iných národov.
„Musíme prejavovať úctu voči obetiam iných, ale je čas otvorene hovoriť aj o utrpení srbského národa. Nie s cieľom, aby sme sa niekomu pomstili alebo vyvolávali nové konflikty, ale aby sme si boli vedomí reality a ku všetkému pristupovali racionálne,“ uzavrel prezident Vučić.