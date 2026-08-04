Šachový klub Stará Pazova pri príležitosti sviatku Dní Obce Stará Pazova a miestnej oslavy svätého Iliju zorganizoval v nedeľu 2. augusta vo svojich priestoroch v športovej hale majstrovstvá obce v bleskovom šachu. Týmto si zároveň pripomenuli aj 77. výročie tohto klubu.
Turnaja sa zúčastnilo šesť tímov z územia Staropazovskej obce. Víťazom tímových majstrovstiev obce sa stal Šachový klub Mladost Nová Pazova, druhé miesto obsadil Šachový klub Stará Pazova a tretie Šachový klub Omladinac Nové Bánovce.
Pohár víťaznému tímu s peňažnou odmenou odovzdal predseda Šachového klubu Stará Pazova Grozdan Jovanović, ktorý pripomenul i na výročie klubu, ktorý má dlhú a bohatú tradíciu. Klub bol založený v roku 1947 a neskôr pôsobil pod názvom Šachový klub Jedinstvo. Šach bol v Starej Pazove mimoriadne populárny najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia, keď klub zažíval veľký rozmach a masovú účasť členov.