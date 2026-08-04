Verejný komunálny podnik Čistoća Nový Sad upozorňuje obyvateľov na dočasnú zmenu pracovného režimu v teréne. Dôvodom tohto opatrenia sú pretrvávajúce extrémne vysoké teploty.
V záujme ochrany zdravia zamestnancov pred najväčšími dennými horúčavami sa zber a odvoz odpadu bude v nasledujúcich dňoch vykonávať výhradne v skorých ranných, neskorých popoludňajších a nočných hodinách. Vedenie podniku zároveň ubezpečuje občanov, že táto zmena neovplyvní pravidelnosť služieb pre rodinné domy.
Odvoz odpadu z domácností bude naďalej prebiehať bez akýchkoľvek zmien, presne podľa vopred stanoveného denného harmonogramu.
Zdroj: VKP Čistoća