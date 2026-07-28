Z Verejného komunálneho podniku Vodovod a kanalizácia Nový Sad informujú občanov, že dnes od 9.00 hodiny dôjde k miernemu poklesu tlaku vody vo vodovodnej sieti.
Dôvodom obmedzenia je odstraňovanie havárie na potrubí v rámci vodného zdroja Petrovaradínska ada, v dôsledku čoho musí byť zastavená prevádzka troch studní. Tým bude systém zásobovania vodou dočasne oslabený o približne 270 litrov vody za sekundu, čo spôsobí mierny pokles tlaku vo vodovodnej sieti.
Pracovné tímy VKP Vodovod a kanalizácia budú na odstránení havárie pracovať nepretržite. Cieľom je odstrániť poruchu v čo najkratšom čase a vrátiť dodávku vody do bežného režimu. Z podniku prosia občanov o trpezlivosť a pochopenie počas trvania prác.
Zdroj: JKP Vodovod i kanalizacija