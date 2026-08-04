Členovia Loveckého spolku Zajac v Padine si pripomenuli 100. výročie svojho združenia na slávnostnom posedení s početnými priateľmi a spolupracovníkmi. Oslavné podujatie sa usporiadalo v sobotu 1. augusta v priestore loveckého domu, kde boli udelené uznania členom LS Zajac a nasledovalo spoločné posedenie s večerou a živou hudbou.
Prítomných uvítal Želko Kováč, aktuálny predseda Loveckého spolku Zajac, ktorý sa poďakoval hosťom za dlhoročnú spoluprácu. Prihovoril sa aj Vladimir Žarkov, predseda Obecného loveckého združenia, ktorý pochválil činnosť padinských poľovníkov a gratuloval k okrúhlemu jubileu ich spolku. Žarkov povedal, že Lovecký spolok Zajac je vzorným príkladom dobrého fungovania a úspešnej poľovníckej organizácie.
Pri tejto príležitosti boli udelené aj uznania Loveckého zväzu Srbska dlhoročným a zaslúžilým členom Loveckého spolku Zajac. Zlaté odznaky Loveckého zväzu Srbska získali Ján Pavela a Michal Ľavroš, strieborný odznak Ján Petrovič a bronzové odznaky získali Miroslav Kukučka, Želko Kováč a Miroslav Kotváš.
Vladimir Žarkov poznamenal, že aj v Loveckom zväze Vojvodiny pripravujú osobitné uznania pre členov Loveckého spolku Zajac. Tie budú udelené na ďalšom stretnutí v Padine.
Slova sa ujal aj jeden z najstarších padinských poľovníkov Michal Ľavroš, ktorý pripomenul, že Lovecký spolok Zajac mal vo svojich 100-ročných dejinách súhrnne 304 členov. Najviac ich bolo začiatkom 80. rokov dvadsiateho storočia (vtedy bolo 86 členov) a dnes LS Zajac má 24 členov.
Osobitný dar pre Lovecký spolok Zajac priniesli padinskí maliari zo Združenia výtvarných umelcov Smäd. Je to obraz s poľovníckym motívom, ktorý v daný večer padinským lovcom odovzdali maliari Pavel Povolný-Juhás a Vesna Kozaková. Autorka Kozaková zablahoželala domácim poľovníkom a poznamenala, že na obraze sú znázornené motívy roviny, prírody a divých zvierat, ktoré sú základnou súčasťou tradície tohto prostredia.
O živú hudbu sa postarali Pazovskí kacúri.