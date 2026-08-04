Podľa predpovede meteorológov zajtra sa očakáva vrchol vlny tropických horúčav. Ranné teploty sa budú pohybovať od 20 do 23 °C, zatiaľ čo denné dosiahnu 38 až 40 °C. Fúkať bude slabý východný až juhovýchodný vietor.
Najvyššia teplota o 8.00 hod. bola nameraná na Palići a dosiahla 28 °C, zatiaľ čo najmenej v Sjenici, kde bolo 14 °C. O 11.00 hod. najteplejšie bolo na Palići, v Novom Sade a Belehrade, kde namerali 36 °C.
Krátke osvieženie sa očakáva vo štvrtok popoludní, keď sa ojedinele vyskytnú krátkodobé prehánky a búrky.
Vzhľadom na extrémne vysoké teploty lekári odporúčajú vyhýbať sa pobytu na slnku počas najteplejšej časti dňa, dbať na dostatočný príjem tekutín a v prípade straty vedomia okamžite vyhľadať lekársku pomoc.