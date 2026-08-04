Ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová včera navštívila Prístavný úrad Bezdan a prístav Bogojevo, kde spolu so zástupcami príslušných inštitúcií posúdila dôsledky mimoriadne nízkej hladiny Dunaja a opatrenia prijímané na zabezpečenie bezpečnej plavby. Po návšteve vyhlásila, že bezpečnosť ľudí a plavby nemá alternatívu.
Sofronijevićová zdôraznila, že situácia je vážna, no prijímajú sa všetky nevyhnutné opatrenia na zachovanie bezpečnosti plavby a zabezpečenie nerušeného fungovania riečnej dopravy aj v týchto mimoriadne náročných podmienkach.
Počas návštevy bolo konštatované, že na niektorých úsekoch Dunaja, najmä na vstupnom profile pri Bezdane, bola zaznamenaná historicky najnižšia hladina vody, čo výrazne sťažuje plavbu. V dôsledku zúženia plavebnej dráhy sa znížila kapacita riečnej dopravy a na najkritickejších úsekoch sa plaví podľa osobitného režimu a so zvýšenou opatrnosťou.
Vodný stav Dunaja pri Bezdane dosiahol dnes -167 cm. Historické minimum bolo zaznamenané v roku 1909, keď hladina rieky klesla na -142 cm. Je zrejmé, že tento rekord bol prekonaný s výrazným odstupom. Pri Apatíne namerali -109 cm, pri Bogojeve -102 cm, zatiaľ čo pri Báčskej Palanke a Novom Sade včera namerali -64 cm.
Uviedla, že Ministerstvo výstavby, dopravy a infraštruktúry, Riaditeľstvo vodných ciest a prístavné úrady majú zo zákona povinnosť starať sa o vodné cesty a bezpečnosť plavby a prijímať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnej plavby po Dunaji.
Podľa jej slov sú dôsledky nízkej hladiny vody už viditeľné priamo v teréne. Pri prístave Bogojevo uviazli na plytčine tri lode a ďalšia loď uviazla pri Bezdane.
Ministerka zdôraznila, že najdôležitejšie je, že všetky posádky sú v bezpečí, je o ne postarané a majú zabezpečené základné životné potreby.