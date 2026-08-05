Vlna horúčav v Srbsku dnes a zajtra dosahuje najvyššiu intenzitu, pričom maximálne teploty sa budú pohybovať od 35 do 40 stupňov Celzia, oznámil Republikový hydrometeorologický ústav.
Podľa predpovede meteorológov vo štvrtok sa ranná teplota bude pohybovať od 20 do 23 °C, zatiaľ čo denné maximá dosiahnu 38 až 40 °C.
Fúkať bude slabý, miestami mierny východný až juhovýchodný vietor.
V piatok a počas víkendu intenzita horúčav zoslabne, takže sa na väčšine územia očakáva najvyššia denná teplota od 32 do 36 °C. Začiatkom budúceho týždňa sa však opäť očakáva postupný nárast teplôt.