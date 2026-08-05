Matica slovenská v Srbsku pozýva slovenskú mládež (stredoškolákov, vysokoškolákov a všetkých mladých duchom) na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. augusta na nádvorí Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Podujatie sa bude konať v podvečer ústredného týždňa sviatku všetkých Slovákov – Slovenských národných slávností.
Organizátori zároveň prosia účastníkov, aby prišli v športovom oblečení, v ktorom sa budú cítiť pohodlne. Okrem dobrej nálady si majú priniesť aj oblečenie na večernú zábavu, keďže v čase od 19.00 do 20.00 hod. budú mať možnosť osprchovať sa a upraviť v priestoroch gymnázia.
Od 20.00 hod. a do polnoci sa o dobrú náladu postará hudobná kapela Lego duo. Občerstvenie bude zabezpečené.