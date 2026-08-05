Slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v roku 2026 sa uskutoční zajtra – 6. augusta vo veľkej sieni budove obce o 17.00 hod. v rámci Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci.
Slávnostné zasadnutie je tradičnou súčasťou úvodných dní aj tohtoročných Slávností. Po oficiálnom otvorení a uvítaní hostí odovzdané budú aj ocenenia, ako vyjadrenie úcty a vďaky za dlhoročnú oddanosť, obetavú prácu a neoceniteľný prínos pre zachovanie a rozvoj slovenskej národnostnej kultúry. Predvedené budú aj laudácie k jednotlivým oceneniam a nebude chýbať ani umelecká časť programu.