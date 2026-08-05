Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes navštívil Šíd spolu s predsedníčkou Pokrajinskej vlády Majou Gojkovićovou a ministrom zdravotníctva Zlatiborom Lončarom, tamojší Dom zdravia a v dedine Kukujevci aj utečeneckú rodinu Vasiljevićovcov, pričom zdôraznil, že starostlivosť o občanov patrí medzi najdôležitejšie úlohy štátu.
Premiér Macut počas návštevy Domu zdravia zdôraznil, že na príklade tohto zdravotníckeho zariadenia je vidieť, ako sa zodpovednou politikou a investíciami zlepšuje zdravotná starostlivosť o obyvateľstvo. Za mimoriadne dôležité označil investície do zdravotníckeho personálu a odborného vzdelávania zamestnancov Domu zdravia.
Podľa jeho slov je nevyhnutné, aby sa v zdravotníckych zariadeniach neustále zvyšovali kapacity – tak v oblasti infraštruktúry, ako aj personálneho zabezpečenia. Ide totiž o investície do budúcnosti nášho zdravotného systému a záruku, že občania budú mať ešte kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť.
Premiér uviedol, že Dom zdravia koncom júla získal nový ultrazvukový prístroj určený na presnú rádiologickú diagnostiku, ktorý umožní kvalitnejšie vyšetrenia prsníkov, štítnej žľazy, lymfatických uzlín a ďalších orgánov.
Ako zdôraznil, štát vynakladá maximálne prostriedky na zlepšenie zdravotnej starostlivosti obyvateľstva a posilnenie kapacít čaká aj Dom zdravia v Šíde, a to v rámci čiastočnej rekonštrukcie.