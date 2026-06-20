Vo veľkej sieni farského úradu v Padine sa včera uskutočnil koncert vážnej hudby v podaní žiakov Hudobnej školy Jovana Bandura v Pančeve pod vedením mentorky, profesorky hudby Marijany Marčekovej-Valentovej.
Na koncerte vystúpili mladí talentovaní klaviristi: Lana Hlavatá, Laura Majdlenová, Emili Sabová, Jana Petrovičová, Nikolina Galasová, Jakub Petrovič, Maximilián Svák, Laura Mraznicová, Ruth Alexandria Širková, Martin Válovec, Viktorián Petráš, Leona Kováčová, Andrea Dišpiterová, Naďa Hromčíková, Petra Petrášová, Leona Majdlenová a David Dišpiter.
Mladí umelci predviedli svoje hudobné nadanie a publikum odmenilo ich výkony srdečným potleskom. Koncert bol krásnym dôkazom usilovnej práce žiakov a ich pedagogičky a zároveň obohatil kultúrny život v Padine.