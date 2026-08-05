Podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch sa po neskoršie kvalifikačné kolá UEFA klubových súťaží z našej krajiny prepracovali iba veční rivali.
Kým Crvena zvezda hrá v kvalifikácii na Ligu majstrov, Partizan bojuje o skupinu v Konferenčnej lige. Vojvodina a Železničar Pančevo sa s Európou rozlúčili a veľmi negatívnym skóre – zohrali úhrnne šesť zápasov, prehrali vo všetkých.
Vojvodina najprv v Lige Európy v prvom kvalifikačnom kole dvakrát prehrala s Ferencvárosom, potom neuspela ani proti Ajaxu v druhom kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy a prehrala v dvojzápase ešte ťažšie.
Železničar Pančevo štartoval práve v uvedenom kole tejto súťaže a proti portugalskej Brage nemal žiadnu šancu, prehral úhrnne 0 : 5.
Crvena zvezda v druhom kvalifikačnom kole Ligy majstrov deklasovala Larne zo Severného Írska výsledkom 9 : 0, ale už v ďalšom kole a v prvom jeho zápase narazila na oveľa tvrdšieho rivala a prehrala. V utorok totiž v maďarskom meste Szombathely, kde izraelský celok Hapoel Be’er Sheva hostil nášho majstra, prehrala Crvena zvezda výsledkom 0 : 1 a nepríjemne prekvapila. Príliš divné boli vyhlásenia predovšetkým trénera belehradského tímu Dejana Stankovića po zápase, ktorý akoby ani nebol dotknutý prehrou. Revanš zápas medzi Crvenou zvezdou a Hapoelom je na programe 11. augusta v Belehrade, ale ak červeno-bieli predvedú hru ako v Maďarsku, sotvaže môžu očakávať postup.
Aj od chvíle, keď mali hráča navyše na trávniku, a to viac ako polhodiny, Belehradčania neukázali takmer nič. Mali viac striel na bránu, diktovali tempo, ale príležitosti boli jalové, takže Hapoel zaslúžene triumfoval a s náskokom prichádza na odvetný duel.
UEFA Konferenčná ligy 2026/2027
V treťom kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy vystúpi vo štvrtok Partizan. Čierno-bieli v predchádzajúcom kole tretej podľa kvality UEFA klubovej súťaže eliminovali celok UNA Strassen z Luxemburska príliš presvedčivo, úhrnným výsledkom 5 : 0 a rivalom v ďalšej fáze je kazašský tím Tobol. Tento klub v predchádzajúcej fáze eliminoval Panevėžys z Litvy až po strieľaní penált, takže je na papieri Partizan favoritom v tomto dvojzápase.
V prípade triumfu nad Tobolom by Partizan v play-off kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy zohral so španielskym celkom Getafe, čo by bolo skutočnou výzvou, vzhľadom na aktuálne pomery a na to, kde sa nachádza a aká je kvalitná španielska a naša liga.
Partizan naposledy v skupinovej fáze UEFA súťaže hral v sezóne 2022/2023, tiež v Konferenčnej lige, keď sa hralo podľa starého systému. Postúpil aj do prvého eliminačného kola, ale v tom vypadol proti moldavskému Sheriffu.
Crvena zvezda, ak zohrá lepšie proti Hapoelu a postúpi do play-off kvalifikačného kola Ligy majstrov, za rivala bude mať víťaza dvojzápasu AGF (Dánsko) – Sabah (Azerbajdžan).
Crvena zvezda vlani v play-off kvalifikačnom kole Ligy majstrov vypadla proti cyperskému Pafosu, presťahovala sa do Ligy Európy a po ligovej fáze postúpila do prvého eliminačného kola, ale ju v tom vyradil francúzsky Lille OSC.
Záverečné, čiže play-off kvalifikačné kolo vo všetkých troch UEFA klubových súťažiach na programe bude 18. až 20. augusta a revanš duely sú na programe od 25. do 27. augusta.
Vtedy už budú známi účastníci všetkých súťaží a žreb ligovej fázy Ligy majstrov na programe bude 27. augusta, kým Liga Európy a Konferenčná ligy žrebované budú 28. augusta.