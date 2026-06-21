V poradí 22. medzinárodný detský folklórny festival Vidovdanské stretnutia (Vidovdanski susreti) sa počas tohto víkendu koná v Starej Pazove. Tamojší Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića organizuje toto podujatie od 19. do 21. júna.
Do programu sú okrem Vidovdanských priadok zaradené aj dva ústredné festivalové koncerty v sobotu a nedeľu. Včera v neskorých popoludňajších hodinách sa najprv uskutočnilo defilé centrom mesta. Začal sa v mestskom parku a zakončil v divadelnej sále, kde bol aj program. Na Námestí Dr. Zorana Đinđića účastníci festivalu aj napriek horúčave zatancovali kolo.
Tohtoročný 22. medzinárodný detský folklórny festival Vidovdanské stretnutia slávnostne otvorila Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova a predstaviteľka Obce Stará Pazova.
Revuálnu časť festivalu včera večer otvorili členovia hostiteľského KUS Branka Radičevića, ktorí sa predstavili s ešte dvomi skupinami. Po nich vystúpili detské súbory zo SKUS hrdinu Janka Čmelíka (s dvomi choreografiami), KUS Zavet Paraćin, KUS Pobjeda Tešanj, Ansámbel ľudových hier a piesní Smederevo a Ochotnícky KUS Mladost Temešvár z Rumunska.
Dnes je na programe druhá časť festivalu, kde sa účastníci najprv zúčastnia slávnostného defilé a potom vystúpia v divadelnej sále, ktorá je klimatizovaná a príjemná na sledovanie programov. Dnes večer na Vidovdanských stretnutiach vystúpia detské tanečné súbory z územia Inđijskej a Staropazovskej obce.