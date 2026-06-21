1621 – zomrel (popravili ho v Prahe) lekár, humanistický vzdelanec, rektor pražskej Karlovej univerzity Ján Jessenius, ktorý v Prahe roku 1600 uskutočnil prvú verejnú pitvu ľudského tela a bol osobným lekárom cisára Rudolfa II. a aj jeho nasledovníka a brata Mateja II.
1878 – narodil sa Filip Filipović, srbský a juhoslovanský matematik, politik a revolucionár, jeden zo zakladateľov Komunistickej strany Juhoslávie.
1886 – v Londýne bol položený základný kameň pre Tower Bridge, zdvíhací most nad riekou Temža.
1905 – narodil sa Jean-Paul Sartre, francúzsky filozof a spisovateľ, hlavný predstaviteľ existencializmu.
1937 – televízia BBC vysielala po prvý raz televízny prenos z tenisových majstrovstiev Veľkej Británie vo Wimbledone.
1948 – v newyorskom hoteli Waldorf-Astoria predstavili prvú dlhohrajúcu platňu (LP).
1950 – narodila sa v Jakubovanoch spisovateľka, poetka a dramaturgička Jana Bodnárová.
2001 – zomrel americký černošský hudobník, gitarista, otec amerického bluesu John Lee Hooker. Narodil sa roku 1917.