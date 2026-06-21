Od 18. do 21. júna Nová Pazova je hostiteľkou medzinárodného detského folklórneho festivalu. Na priestoroch nákupného strediska BIG Pazova sa včera večer konal druhý festivalový program v rámci XIX. medzinárodného detského folklórneho festivalu Roztancovaná mladosť (Razigrana mladost), ktorý organizuje KUD Mladost Nová Pazova. Toto podujatie, ktoré sa koná od roku 2006, združuje detské folklórne súbory zo Srbska a mnohých krajín sveta s cieľom zachovávať a podporovať tradičnú kultúru a ľudovú tvorivosť.
Aj včera večer – v druhý deň festivalu pred koncertom bolo defilé účastníkov, ktorí sa pohybovali v promenádnej časti strediska. Potom nasledovalo veľké spoločné kolo a zaujímavé bolo najmä pre zahraničných účastníkov, ktorí sa ho počas pobytu v Novej Pazove naučili tancovať.
Účastníkov festivalu, hostí a početné publikum na podujatí Roztancovaná mladosť 2026 pozdravil Goran Krkobabić, predseda KUS Mladost Nová Pazova, ktorý je zároveň aj riaditeľom festivalu. Program otvorila spevácka skupina z Ukrajiny, ktorá zaspievala dve srbské piesne, a tým vyvolala pozitívne reakcie obecenstva.
Aj včerajšieho programu, ktorý sa konal na veľkom otvorenom javisku, sa zúčastnilo okolo 350 účastníkov – predstaviteľov hosťujúcich a hostiteľských spolkov.