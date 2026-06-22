Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes vyhlásil, že návrh zákona o rodičoch – opatrovateľoch a opatrovateľoch sa dostane do parlamentného konania začiatkom júla, pričom uplatňovanie tohto dokumentu by sa malo začať od októbra.
V programe RTS poukázal na to, že ide o jeden z fundamentálnych zákonov, ktorý okrem iného predpokladá mesačný príspevok vo výške 65 000 dinárov pre rodičov – opatrovateľov, a zdôraznil, že rodičia, ktorí sa starajú o deti s osobitnými potrebami, doteraz neboli v systéme uznaní.
Ako zdôraznil, ide o sociálny zákon, ktorý je mimoriadne európsky a prináša úplne nové uznanie rodičov v tejto nesmierne náročnej úlohe, ktorá si vyžaduje a zaslúži každé uznanie.
V reakcii na kritiku, že zákon nepokrýva všetky problémy rodičov – opatrovateľov, uviedol, že vždy existuje priestor na zlepšenie a že sa o tom bude diskutovať.
Premiér poukázal na to, že počas mandátu súčasnej vlády bolo prijatých niekoľko dôležitých sociálnych zákonov, medzi ktorými je aj zákon o alimentačnom fonde.
Macut v súvislosti s avizovaným zlacňovaním liekov uviedol, že očakáva zníženie cien už o mesiac alebo dva, a dodal, že bude nasledovať proces schvaľovania predpisov týkajúcich sa Republikového fondu zdravotného poistenia.
Zlacnenie liekov sa podľa jeho slov dotkne všetkých skupín pacientov, ako sú ľudia trpiaci kardiovaskulárnymi chorobami, metabolickými chorobami, cukrovkou, chronickými chorobami spojivového tkaniva a reumatickými chorobami.
„Máme 10 až 11 skupín a dúfam, že vo všetkých týchto skupinách nájdeme priestor na zníženie cien,“ zdôraznil Macut a dodal, že ceny sa znížia až o 50 percent.