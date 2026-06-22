Žiaci záverečného ročníka Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne oslávili ukončenie základného vzdelávania na maturitnom večierku v sobotu 20. júna. Na nádvorí školy sa za prítomnosti početných rodičov, príbuzných a priateľov rozlúčili so svojou školou, učiteľmi a kolektívom školy.
Škola v Kulpíne vyprevadila do života a na cestu ďalšieho vzdelávania 36 žiakov. V slovenskej triede (8. a) pod vedením Anity Babićovej-Mijačićovej úspešne ukončilo vzdelávanie 19 žiakov, kým srbskú triedu (8. b) so 17 žiakmi viedol Branislav Cesnak.
Malým maturantom sa dojímavými slovami prihovorili riaditeľka základnej školy Milina Grňová a následne aj triedni profesori oboch tried.
Žiaci na znak vďaky pre svojich učiteľov a všetkých prítomných predviedli program. Odzneli v ňom pesničky a dojímavé slová vďaky na znak rozlúčky s učiteľmi, doterajšou školou a školským životom.
Riaditeľka školy Milina Grňová odovzdala v mene školy darčeky a diplomy najúspešnejším žiakom. Vyhlásení boli aj držitelia Dositejovho a Vukovho diplomu, pričom za žiačku generácie bola vymenovaná Petra Šúšerská, žiačka 8. a triedy.
Každá trieda odovzdala darčeky svojim triednym učiteľom. Na záver programu malí maturanti už tradične zatancovali so svojimi rodičmi.