Svetový deň hudby, ktorý je zároveň aj prvým letným dňom, si včera v neskorých popoludňajších hodinách pripomenuli aj v Starej Pazove na Námestí Dr. Zorana Đinđića vystúpeniami hudobníkov rôznych hudobných žánrov. Po druhý raz toto podujatie spoločne zorganizovali kontrabasista Ljubinko Lazić a Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
Program pozostával z piatich blokov a otvorili ho huslistky – profesorky hudobných fakúlt v Niši a Belehrade – Mina Mendelsonová a Gordana Matijevićová-Nedeljkovićová. Potom na plošine pred tzv. Bielou budovou vystúpil tenor Aleksandar Kerleta zo Zreňaninu.
S osobitným bodom programu sa predstavili aj žiaci Hudobnej školy Ljubinka Lazića z Vojky, ktorí sa učia hrať na viacerých hudobných nástrojoch. Medzi nádejnými hudobníkmi boli aj viacerí žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.
Tamburášsky orchester Ljubinka Lazića pri tejto príležitosti zahral niekoľko skladieb klasickej hudby, tanga a tamburášskej hudby. Na záver sa divákom so svojou originálnou tvorbou predstavila alternatívna rocková skupina Dreamissue zo Starej Pazovy.