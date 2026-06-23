1501 – Portugalský moreplavec Pedro Cabral sa vrátil do svojej vlasti z plavby, počas ktorej vyhlásil Brazíliu za majetok Portugalska.
1606 – vo Viedni podpísali uhorský kráľ Rudolf II. a sedmohradské knieža Štefan Bočkaj mierovú zmluvu. Skončilo sa tak dva roky trvajúce povstanie uhorskej šľachty.
1652 – narodil sa v Spišskej Sobote barokový rezbár a sochár Ján Brokoff, jeden z autorov sôch na pražskom Karlovom moste.
1784 – uskutočnil sa v Baltimore prvý let balónom v USA.
1823 – britský technik a vynálezca George Stephenson založil so synom prvú továreň sveta na rušne – Robert Stephenson Co.
1848 – belgický vynálezca Adolphe Sax získal patent na dychový hudobný nástroj saxofón.
1912 – narodil sa Alan Turing, britský matematik, logik a kryptograf, konštruktér zariadenia, ktoré dešifrovalo nemeckú Enigmu.
1923 – narodil sa Ľudovít Štrompach, slovenský maliar a reštaurátor.
1960 – Patrice Lumumba sa stal prvým premiérom nezávislej Konžskej republiky, dovtedajšej kolónie Belgické Kongo.
2016 – britskí voliči hlasovali v referende za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie.