Veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Michal Pavúk sa spolu s pridelencom obrany plk. Rastislavom Skyvom, štátnym tajomníkom Ministerstva práce, zamestnávania, veteránov a sociálnych vecí Zoranom Antićom, ako aj predstaviteľmi Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva obrany Srbska a ďalšími hosťami zúčastnil na pietnom akte pri pamätníku na Stanovljanskom poli v Kragujevci.
Podľa správy veľvyslanectva si položením vencov uctili pamiatku 44 slovenských vojakov, príslušníkov 71. pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády, ktorí boli popravení za účasť na jednom z najvýznamnejších prejavov odporu proti vojne.
Delegácia si následne uctila obete aj pri pamätníku Prerušený let, ktorý je venovaný obyvateľom Kragujevca zavraždeným počas druhej svetovej vojny.