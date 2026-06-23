Minister pre európske integrácie Nemanja Starović sa dnes stretol s veľvyslankyňou Francúzska v Srbsku Florence Ferrari. Témou stretnutia bolo ďalšie posilňovanie bilaterálnej spolupráce oboch krajín, ako aj o európskej ceste Srbska.
Pri tejto príležitosti bol osobitne zdôraznený význam intenzívneho politického dialógu a strategického partnerstva, ktoré Srbsko a Francúzsko ako štáty rozvíjajú na základoch dlhoročných priateľských vzťahov.
Starović zdôraznil, že členstvo v Európskej únii zostáva strategickým zameraním a jednou z kľúčových zahraničnopolitických priorít našej krajiny. Vyzdvihol, že vláda Srbska je odhodlaná realizovať reformy, ktoré vedú k ďalšiemu zosúlaďovaniu s európskymi štandardmi, posilňovaniu inštitúcií, právnemu štátu a skvalitňovaniu života občanov.
Minister poukázal aj na význam realizácie Reformnej agendy a Plánu rastu Európskej únie pre západný Balkán ako dôležitých nástrojov hospodárskeho približovania Srbska k jednotnému trhu EÚ. V súvislosti s procesom európskej integrácie uviedol, že Srbsko podporuje iniciatívy, ktoré umožňujú postupné začleňovanie kandidátskych štátov do jednotlivých politík a programov EÚ ešte pred formálnym členstvom. Tento prístup podľa jeho slov prináša konkrétne výhody občanom i hospodárstvu, dodatočne podnecuje reformy a predstavuje dôležitý krok smerom k plnoprávnemu členstvu.
Starović vyjadril vďaku za neustálu politickú a technickú podporu, ktorú Francúzsko poskytuje európskej ceste Srbska, ako aj za jeho úsilie urobiť proces rozširovania efektívnejším a dôveryhodnejším.