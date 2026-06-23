Aj v tomto roku Nový Sad udelí subvencie na kúpu bicyklov, a to v rámci programu Bicyklom za zelený Nový Sad 2026, na ktorý Mesto Nový Sad vyčlenilo 22 500 000 dinárov. Právo zúčastniť sa majú všetky plnoleté osoby s trvalým pobytom na území Mesta Nový Sad a žiadosti sa budú podávať od 1. júla od 12.00 hod. do 3. júla do 12.00 hod. Jednotlivá výška subvencie predstavuje 15 000 dinárov.
Z tohto dôvodu členka Mestskej rady pre ekológiu, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia Vanja Petkovićová predstavila aktivity mesta v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy a zlepšovania udržateľnej mobility, pričom zdôraznila, že Nový Sad vníma rozvoj cyklistiky ako jeden z kľúčových pilierov stratégie udržateľného mestského rozvoja a ochrany životného prostredia.
„Vyzývam všetkých Novosadčanov, aby sa prihlásili v stanovenom termíne a využili príležitosť stať sa súčasťou programu, ktorý prispieva k zdravšiemu a zelenšiemu mestu. Mesto Nový Sad neustále investuje do rozvoja cyklistickej infraštruktúry prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a údržby chodníkov, ako aj prostredníctvom rozvoja sprievodnej infraštruktúry, akou sú parkoviská pre bicykle a systémy na prenájom bicyklov. Dnes disponujeme sieťou približne 157,5 kilometra cyklistických chodníkov, čo je výsledkom dlhoročných investícií do udržateľnej mobility,“ zdôraznila Petkovićová. Zároveň pripomenula, že Mesto Nový Sad v roku 2021 ako prvé v Srbsku spustilo program subvencovania nákupu bicyklov, vďaka ktorému sa doteraz zaobstaralo takmer 8 000 nových bicyklov, čo predstavuje významný prínos k zníženiu používania automobilov a k zlepšeniu kvality ovzdušia.
Podľa údajov Mestskej správy pre ochranu životného prostredia je záujem občanov o program mimoriadne veľký a cieľom je dodatočne podnietiť využívanie bicykla ako ekologicky prijateľného spôsobu dopravy a prispieť k ďalšiemu rozvoju udržateľnej mobility v meste.
Všetky informácie o programe a výzve sú dostupné na webovej stránke Mestskej správy pre ochranu životného prostredia.