Na vojvodinských poliach sa začala tohtoročná žatva. Ako prvý prišiel na rad ozimný jačmeň, ktorého kosenie sa začalo ešte pred žatvou pšenice. Prvé výsledky naznačujú, že poľnohospodári môžu byť s úrodou spokojní, keďže priaznivé podmienky počas vegetačného obdobia sa odzrkadlili na dobrých výnosoch.
Poľnohospodári poukazujú na to, že uplynulá jar bola pre obilniny pomerne priaznivá. Porasty mali dostatok vlahy, nevyskytli sa výraznejšie extrémy počasia a zároveň bol tlak chorôb na jačmeň nižší ako po minulé roky. Všetky tieto faktory prispeli k tomu, že úroda dosiahla veľmi solídne výsledky.
V Báčke sa výnosy jačmeňa pohybujú približne od 4,5 do 5 ton po katastrálnom jutre. Potvrdil to poľnohospodár Vlastislav Kolár z Pivnice, podľa ktorého sú to výsledky, s ktorými môžu byť pestovatelia spokojní. Podobná situácia je aj v Srieme. Ako informoval Igor Franka z Erdevíka, tamojšie výnosy dosahujú približne 5 ton po katastrálnom jutre.
Počas víkendu 20. a 21. júna sa popri jačmeni začala aj žatva pšenice. Kombajny postupne vstúpili do pšeničných polí a poľnohospodári už majú aj prvé údaje o výnosoch. V čase písania tohto príspevku sa v Báčke prvé výnosy pohybujú približne od 4 do 5 ton po katastrálnom jutre. Ide však prevažne o skoršie odrody pšenice, ktoré dozreli ako prvé, preto tieto údaje zatiaľ nemožno považovať za reprezentatívne pre celú úrodu.
Poľnohospodári upozorňujú, že na konečné hodnotenie tohtoročnej žatvy bude potrebné počkať do ukončenia zberu na väčšine plôch. Prvé výsledky však naznačujú, že priaznivé podmienky počas jari sa mohli pozitívne odzrkadliť aj na úrode pšenice.