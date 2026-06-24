Knižnica Štefana Homolu v Báčskom Petrovci včera v popoludňajších hodinách vo svojich miestnostiach usporiadala literárnu besedu. Hostí zo Slovenska, zástupcov Štátnej vedeckej knižnice z Banskej Bystrice, ako aj všetkých prítomných privítala riaditeľka KŠH Vesna Valihorová-Filipovićová a potom v mene Slovenského kultúrneho klubu aj Vladimír Valentík, ktorý podujatie v knižnici zorganizoval.
Na literárnej besede hovorili hostia zo Slovenska z jednotlivých odborov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá si tento rok pripomína 100 rokov od jej založenia: PhDr. Veronika Turčan Uhríková, PaedDr. Ivan Očenáš, PhD., a Mgr. Jana Lašáková.
Pri tejto príležitosti Slovenský kultúrny klub a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci na obdobie rokov 2026 – 2031.
Veronika Turčan Uhríková predstavila prácu a poslanie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Odboru knižnično-informačných činností, a to dejiny a súčasnosť tejto inštitúcie.
Ivan Očenáš predstavil dve personálne biografie, ktoré vydala táto knižnica v roku 2024: Jozef Gregor Tajovský v slovenskej a českej tlači – k 150. výročiu jeho narodenia a Hana Gregorová v slovenskej a českej tlači – k 140. výročiu jej narodenia.
Jana Lašáková z Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici priblížila činnosť Rodného domu Jozefa Gregora Tajovského v Tajove, kde sa návštevníci môžu oboznámiť so životom a dielom manželského páru Tajovský –Gregorová.
Na záver literárnej besedy V. Valentík hovoril o vzťahu J. G. Tajovského k dolnozemským Slovákom.
Program návštevy bude pokračovať aj v Novom Sade. Zamestnanci Štátnej vedeckej knižnice z Banskej Bystrice sa predstavia o 17.00 h na literárnej besede v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov.