Za nami je už aj kompletné druhé kolo skupinovej fázy na futbalovom šampionáte sveta.
Posledný zápas zohrali Kolumbia a Demokratická republika Kongo a triumf oslavovala juhoamerická selekcia, ktorá si tak aj matematicky zabezpečila postup do vyraďovacej časti, kým DR Kongo zostáva s jedným bodom na konte, ale objektívnou šancou postúpiť, lebo mu v poslednom kole rivalom bude Uzbekistan, ktorý už má len teoretickú šancu na play-off. Ale poďme radom.
Jednotlivé selekcie aj pred posledným kolom už majú obsadené svoje miesta v kostre play-off, keďže si po dvoch kolách zabezpečili prvé miesta vo svojich skupinách.
Sú to Mexiko na pozícii A1, USA na pozícii D1, Nemecko na E1 a Argentína na mieste J1. Tieto selekcie teraz čakajú na rozuzlenie situácie v ostatných skupinách, tým na svojich rivalov v prvom eliminačnom kole, ktoré odštartuje už 28. júna.
Známe je to, že sa Mexiko stretne s niektorou selekciou, ktorá obsadí tretie miesto, rovnako platí aj pre USA a Nemecko, kým Argentína vystúpi proti druhej reprezentácii skupiny H. Momentálne je to Uruguaj, ktorý šampionát otvoril dvomi remízami, najprv so Saudskou Arábiou a potom aj s Kapverdami.
Samozrejme, sú aj ďalšie reprezentácie, ktoré postup už fakticky majú zabezpečený, ale ešte nie je známe, ktoré miesto obsadia v skupine. Medzi takýmito celkami sú napríklad Nórsko a Francúzsko – obe mužstvá majú 6 bodov na konte a práve vo vzájomnom stretnutí v poslednom kole budú bojovať o prvé miesto.
Čo sme dosiaľ sledovali?
Ak nazrieme na doteraz zohrané zápasy s niekoľkodňovým odstupom od poslednej analýzy, možno konštatovať a zopakovať iba to, že je rozšírenie Mundialu nepotrebné (pozn. aut.).
Je o 40 zápasov viac, fanúšikovia sa im tešia, šancu vystúpiť majú aj selekcie, ktoré to dosiaľ nemali, alebo sa na záverečné turnaje iba málokedy dostali, ale otázka kvality zostáva veľmi delikátna.
Kým skôr výprasky jednotlivých tímov boli výnimkou a na turnaji ich bolo jeden či dva, tentoraz je situácia iná.
Nemecko – Curacao 7 : 1, Švédsko – Tunisko 5 : 1, Kanada – Katar 6 : 0, Holandsko – Švédsko 5 : 1, Portugalsko – Uzbekistan 5 : 0.
Pravda, sú aj outsideri, ktorí príjemne prekvapili, ako Kapverdy či DR Kongo, avšak ak FIFA skutočne prihliada na kvalitu, musela by uznať vlastnú chybu a pouvažovať o návrate k starému formátu s menším počtom účastníkov.
Avšak keďže je dnes všetko biznis, a zvlášť futbal, pravdepodobne o takomto scenári môžeme iba snívať. Preto neprekvapuje myšlienka práve zo Svetovej futbalovej federácie o dodatočnom rozšírení Mundialu na 64 tímov, ale dúfajme, že od toho predsa len upustia.
A poďme aj k pekným veciam – Lionel Messi sa stal najlepším strelcom v dejinách majstrovstiev. Na konte už má 18 gólov, čiže o dva viac ako doterajší najlepší strelec Miroslav Klose. Messi je zatiaľ jediným argentínskym strelcom na tohtoročnom podujatí, keďže dal tri góly proti Alžírsku a dva proti Rakúsku.
Za ním je Kylian Mbappé, ktorý vďaka gólom proti Senegalu a Iraku na konte má 16 presných zásahov, teda rovnako ako Klose.
Pre Messiho je toto pravdepodobne posledný svetový šampionát, kým by Mbappé veru mohol vystúpiť najmenej na ešte jednom, keďže má 27 rokov.
Hranicu posunul aj Cristiano Ronaldo, ktorý proti Uzbekistanu dal dva góly a stal sa najstarším hráčom v dejinách, ktorý na Mundiale dal na jednom zápase dva góly. Zároveň to bol aj jeho desiaty gól na majstrovstvách sveta, čím prekonal Eusébia a stal sa najlepším portugalským strelcom na šampionátoch v dejinách. Okrem toho Ronaldo je jediným futbalistom, ktorý skóroval na šiestich rôznych Mundialoch, začnúc podujatím v Nemecku v roku 2006.
Od stredy sa začínajú zápasy posledného kola skupinovej fázy. Od 21. hodiny podľa nášho času sa v rámci skupiny B stretnú Bosna a Hercegovina – Katar, tiež Kanada – Švajčiarsko.
O polnoci sa začnú zápasy skupiny C Haiti – Maroko a Škótsko – Brazília, kým o tretej hodine nad ránom vystúpia v rámci skupiny A Česko – Mexiko a Južná Kórea – Južná Afrika.