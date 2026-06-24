Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská včera podpísala zmluvu s Ministerstvom ochrany životného prostredia o spolufinancovaní realizácie projektu ozelenenia s cieľom ochrany a zachovania krajinnej diverzity v roku 2026 na území Obce Báčsky Petrovec.
Finančné prostriedky boli pridelené na základe verejnej výzvy, ktorú vypísalo Ministerstvo ochrany životného prostredia. Podporu získalo 25 lokálnych samospráv, medzi ktorými je aj Obec Báčsky Petrovec.
Na realizáciu tohto projektu ministerstvo vyčlenilo 1.800.000,00 dinárov, zatiaľ čo Obec Báčsky Petrovec vyčlení 450.000,00 dinárov. Cieľom projektu je zveľadenie zelených plôch, ochrana a zachovanie krajinnej diverzity.
Pri tejto príležitosti ministerka Sara Pavkovová zdôraznila, že finančné prostriedky budú použité na nákup sadeníc pôvodných druhov drevín, výsadbu nových a obnovu existujúcich stromoradí, vytváranie vetrolamov, zalesňovanie degradovaných plôch a skvalitnenie verejných zelených priestranstiev.
Obec Báčsky Petrovec aj naďalej realizuje aktivity zamerané na ochranu životného prostredia a vytváranie zdravšieho a kvalitnejšieho životného prostredia pre všetkých občanov.
Zdroj a foto: FB/Obec Báčsky Petrovec