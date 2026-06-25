1741 – v bratislavskom Dóme svätého Martina korunovali za uhorskú kráľovnú Máriu Teréziu, najstaršiu dcéru kráľa Karola III.
1852 – narodil sa španielsky architekt Antoni Gaudí, významný predstaviteľ secesie. Medzi jeho najznámejšie stavby patrí napríklad kostol Sagrada Familia v Barcelone. Zomrel roku 1926.
1903 – narodil sa anglický spisovateľ, novinár a esejista George Orwell, známy predovšetkým románom-antiutópiou 1984, v ktorom uviedol dnes už svetoznámy pojem Veľký Brat (Big Brother). Svetoznámym sa stal aj jeho román Zvieracia farma. Zomrel roku 1950.
1963 – narodil sa George Michael, britský spevák a skladateľ. Preslávil sa ako člen hudobného dua Wham! a potom úspešne pokračoval tvoriť ako sólista. Zomrel roku 2016.
1991 – Chorvátsko a Slovinsko deklarovali nezávislosť od Juhoslávie.
1997 – zomrel francúzsky oceánograf a filmár Jacques-Yves Cousteau, ktorý sa preslávil vďaka dokumentárnym filmom nakrúcaným počas plavieb cez oceány na palube lode Calypso. Za prvý film Svet ticha dostal Zlatú palmu v Cannes (Francúzsko) a Oscara v USA. Narodil sa roku 1910.
1998 – spoločnosť Microsoft vydala operačný systém Windows 98.
2009 – zomrel svetoznámy americký spevák a skladateľ Michael Jackson, ktorého album Thriller sa stal najpredávanejším albumom na svete. Narodil sa roku 1958.