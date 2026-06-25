Slávnostné odovzdávanie diplomov maturantom Technickej školy v Starej Pazove sa konalo včera na školskom dvore tamojšieho stredoškolského strediska. Maturantom udelili diplomy, ocenenia a pochvaly.
V úvodnej časti slávnosti sa prihovorila riaditeľka školy Zorica Kešeljová, ktorá povedala: „Drahí maturanti, vážení profesori, dnes stojíte na dôležitom rázcestí – vo chvíli, ktorá označuje koniec jednej kapitoly a začiatok novej. Máte za sebou roky úsilia, učenia, priateľstva, smiechu, ale aj výziev, ktoré vás formovali do mladých ľudí, akými ste dnes. Dnes z týchto učební odchádzate zrelší, silnejší a pripravenejší na všetko. Pred vami sú nové cesty, niektoré jasné, iné zase neznáme. Ale práve v tom je krásna budúcnosť – v príležitostiach, aby ste si ju sami formovali.“
V školskom roku 2025/2026 mala táto škola 125 žiakov v trojročných a štvorročných odboroch v rámci viacerých vzdelávacích profilov v oblastiach strojárenstvo, doprava a grafika. Stredoškolské vzdelávanie úspešne ukončilo 97 maturantov, zatiaľ čo 27 žiakov pôjde na opravnú skúšku v auguste, čo sa týka teoretickej a praktickej časti.
Žiakom generácie v štvorročnom vzdelávaní je Lazar Todorović z Novej Pazovy, odbor technik cestnej premávky.
Toto prestížne ocenenie získal zaslúžene vďaka vynikajúcim úspechom a vzornému správaniu počas všetkých štyroch rokov školskej dochádzky, ako aj výnimočným výsledkom v športe a účasti na celoštátnych súťažiach a mimoškolských aktivitách. Lazar sa plánuje ďalej zapísať na Dopravnú fakultu v Belehrade.
Žiakom generácie v trojročnom vzdelávaní je Danijel Cvjetojević z Golubiniec, odbor mechanik motorových vozidiel. Nedávno sa vrátil z prestížneho medzinárodného súťaženia v Rige, hlavnom meste Lotyšska. Toto medzinárodné podujatie prebiehalo od 11. do 18. júna a Danijel sa tam kvalifikoval vďaka tomu, že obsadil 1. miesto v národnom kole súťaže v Srbsku. S bratom plánuje otvoriť súkromnú dielňu na opravu vozidiel.
Titul športovkyne generácie získala Anđela Raukovićová z Novej Pazovy, odbor technik pre grafickú prípravu. Je úspešnou karatistkou a počas školenia získala početné uznania. Karate trénuje už 12 rokov a vysokoškolské vzdelávanie plánuje pokračovať na Fakulte telesnej výchovy v Novom Sade.
Generácia, ktorá sa rozlúčila s Technickou školou v Starej Pazove, po sebe zanechala nielen dobré známky a ocenenia, ale v pamäti jej zostane aj množstvo uskutočnených humanitárnych akcií a ochoty pomáhať druhým.