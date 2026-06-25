Ruženka moja je etnologicko-dokumentárny film o Ružene Červenskej, 88-ročnej učiteľke na dôchodku zo Starej Pazovy a významnej slovenskej choreografke z Vojvodiny. Premiéra filmu, o ktorý vládol ozaj veľký záujem, bola včera večer v divadelnej sále.
Zúčastnili sa jej početní hostia (z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade, MSS, Obce Stará Pazova a iných inštitúcií a ustanovizní), cezpoľní predstavitelia viacerých spolkov, ktorým súdružka Červenská bola učiteľkou, choreografkou a kolegyňou. Prítomní boli aj jej spoluobčania – mnohé generácie tanečníkov, hudobníkov a spevákov, s ktorými roky s veľkou láskou pracovala, tiež členovia hostiteľského SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Autorkou filmu je Gordana Momčilovićová-Ilićová, etnologička a antropologička zo Starej Pazovy, ktorá pre film zabezpečila výskum, scenár a réžiu.
Film mapuje jej sedem desaťročí trvajúcu prácu. Zachytáva jej hlbokú oddanosť zachovávaniu slovenských tradícií, folklóru a identity v Starej Pazove. Zároveň ukazuje harmonické spolužitie srbskej a slovenskej komunity v tomto regióne. Film sleduje život a dielo Ruženy Červenskej, ktorá z Báčskeho Petrovca za prácou prišla do Starej Pazovy. Cez jej osobnú cestu sa odvíja príbeh vytrvalosti, lásky k folklóru a hlbokého odhodlania zachovávať tradície. V súčasnosti je obľúbenou choreografkou detských tanečných skupín v staropazovskom spolku, kde sa tradícia prenáša, formuje a zachováva. Ruženka moja – je portrét ženy, ktorá sa napriek svojmu veku stále aktívne zapája do kultúrneho života svojej komunity. Jej ocenenia a uznania sú stopou oveľa dôležitejšieho príbehu, príbehu kontinuity, obetavosti a neustáleho odovzdávania vedomostí novým generáciám. Osobitný dôraz sa vo filme kladie aj na jedinečný staropazovský ľudový kroj, ktorý sa odlišuje od ostatných slovenských krojov vo Vojvodine, čím je rozpoznateľný a zvláštny. Vo filme sa hovorí aj o zachovaní slovenskej kultúry v Starej Pazove. V tomto procese sú rovnako dôležití choreografi, rodičia a staré mamy, deti, ktoré vystupujú vo folklórnych súboroch – všetci spoločne tak budujú priestor, kde tradícia zostáva živá aj napriek výzvam modernej doby. Film je nahraný v slovenskom a srbskom jazyku a o Ružene Červenskej sa o jej práci zmieňujú aj viacerí aktéri.
Pod produkciu filmu sa podpisuje YUG-FILM Stará Pazova a generálnym patrónom je tamojší obchodný reťazec, ktorý je desaťročia veľkým podporovateľom takýchto a podobných podujatí. Hodinový film diváci odmenili ováciami postojačky a potom nasledovali na javisku emotívne príhovory Ruženy Červenskej a Gordany Momčilovićovej-Ilićovej. Veľký obdiv a vďaku za jej prácu podal aj Juraj Červenák, predseda MSS. Po príhovoroch nasledovalo odovzdávanie kvetov a hlavne obrazov na pamiatku na tento veľký deň zo strany jej ctiteľov.
V priestoroch klubu VHV sa konal aj koktail a družný rozhovor.