Tohtoročná Juniorská šachová liga Klett v organizácii Šachového zväzu Vojvodiny sa začala v nedeľu 21. júna. Prvé tri kolá v rámci 1. a 2. juniorskej ligy Vojvodiny sa odohrali v Novom Sade, v sieni hotelu Putnik. Na tomto turnaji sa zúčastňujú aj mladí členovia Šachového klubu Kovačica, ktorí súťažia v rámci 2. juniorskej ligy Vojvodiny počítajúcej 32 kluby.
V mladom tíme ŠK Kovačica boli Hana Krišanová, Andrej Čížik, Erik Krišan a Luka Petrov.
V prvom kole Kovačičania sa stretli s členmi ŠK Omladinac Novi Banovci a prehrali s výsledkom 3 : 1. Tento výsledok neprekvapuje, lebo súper má vyšší všeobecný rating – spomedzi 32 súťažných klubov juniorský ŠK Omladinac je podľa ratingu na 7. mieste a juniorský tím ŠK Kovačica na 22. mieste.
V 2. kole kovačickí juniori vyhrali na všetkých tabuliach v stretnutí s členmi ŠK Inđija 3 (podľa všeobecného ratingu na 29. mieste) s výsledkom 4 : 0.
V 3. kole mladí Kovačičania prehrali od členov ŠK Senta (podľa všeobecného ratingu na 11. mieste) s výsledkom 3 : 1.
Po odohraných troch kolách kovačickí juniori sa nachádzajú na 20. mieste v tabuľke so získanými tromi bodmi. V tejto sezóne Juniorskej ligy Vojvodiny zostalo ešte 6 kôl, ktoré sa budú hrať pravdepodobne v jesennom období.
Mladí členovia ŠK Kovačica trénujú pod vedením Jána Bartoša, ktorý už viac rokov má na starosti šachovú školu v budove Miestneho spoločenstva Kovačica. Podľa jeho slov výkon mladých Kovačičanov v prvých troch kolách Druhej juniorskej ligy Vojvodiny je vlastne logický vzhľadom na všeobecný rating klubov. Tie kluby, ktorých členovia majú lepší rating, spravidla dosahujú aj lepšie výsledky. Avšak samotná účasť v Juniorskej lige Vojvodiny je svojráznym úspechom a veľkou skúsenosťou pre mladých šachistov z Kovačice.