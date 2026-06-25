Posledné júnové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Prílohou čísla sú Obzory. Na titulke sú víťazi 32. Medzinárodného detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči – DFS Vienok KC Kysáč.
Úvodná rubrika Týždeň na stranách 168 hodín prezidenta Srbska uvádza príspevok Od mostov k umelej inteligencii. V rubrike je tiež riport zo zasadnutia ZO Kovačica, píše sa aj o podpore pre 33 dobrovoľné hasičské zbory na území AP Vojvodiny a o tom, že je prvý zákon o umelej inteligencii na obzore.
Na strane Kronika našich dní je uvedený rozhovor s Marínou Sabovou, riaditeľkou Verejného komunálneho podniku Komunalac v Báčskom Petrovci: Kľúčom k úspešnej separácii odpadu je vytrvalosť.
Na stranách najobsiahlejšej rubriky novín Naše dediny sa píše o odovzdávaní ocenení najúspešnejším žiakom v školskom roku 2025/2026 v Kovačickej obci, tiež v Báčskopetrovskej, o maturitných večierkoch v Kulpíne a v Starej Pazove a je tu aj celostranová anketa s ôsmakmi: S odvahou do budúcnosti.
Nevystali ani aktuálne poľnohospodárske témy o žatve a výnosoch obilnín a o následkoch krupobitia v Petrovci a v Hložanoch.
Na strane Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je rozhovor s Elenkou Haníkovou: Život zasvätený deťom a komunite.
Na stranách rubriky Kultúra sa píše o jubilejnom 30. festivale Jarné nôty v Petrovci, úspešnom medzinárodnom festivale Roztancovaná mladosť v Staropazovskej obci, 32. MDFF Zlatá brána v Kysáči: Na galakoncerte zvíťazil domáci DFS Vienok, ako aj o sprievodných podujatiach na Zlatej bráne v Kysáči.
V mesačnej prílohe Obzory si čitatelia môžu nájsť tieto texty: Retrospektívna výstava prác Aleksandra Zografa, Cena Daniela Pixiadesa spája autorov bez ohľadu na hranice a kompromisy a nevystal ani seriál Slovenské hudobné alternatívy.
V rubrike Šport okrem iného je čítanie o mladých kovačických šachistoch a účasti úspešných Kovačičanov na plaveckých majstrovstvách. Je tu aj riport z prvého detského futbalového turnaja v Selenči.