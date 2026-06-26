V Klube VHV SKUS hrdinu Janka Čmelíka sa včera večer uskutočnilo volebné zhromaždenie Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova. Po voľbe pracovných telies zhromaždenia nasledovala verifikácia členiek. Z 25 členiek, ktoré zhromaždenie počíta, zasadnutia sa zúčastnilo 20 predstaviteľov zhromaždenia, takže právoplatne mohli rozhodovať.
Aj v nadchádzajúcom štvorročnom období za predsedu Zhromaždenia Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova zvolili Dušana Radojčića, ktorý túto funkciu vykonával aj v predchádzajúcom mandáte. Radojčić je učiteľom na dôchodku zo Surduku, ktorý sa aktívne zaoberá divadelníctvom. Staronovými členmi Správnej rady sú: Marko Kamdžijaš, Vladislav Pop, Vojislav Simić, Zorica Opavská, Milan Vranješ, Željko Mirković a Anđelka Maliová. Za tajomníka vo zväze ochotníkov aj v nadchádzajúcom období zvolili Petra Nerandžića, kde všetci o jeho dlhoročnej práci mali iba pochvalné slová.
Keďže staropazovskí ochotníci na predchádzajúcom zhromaždení vyhlasovali vystúpenie zo Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny, ich koncept práce je teraz inakší. Hoci viac nemajú súťažný cyklus, predsa sa rozhodli, že ich činnosť po letnej dovolenke bude zameraná na usporiadanie viacerých koncertov a výtvarných táborov, kde hostiteľmi podujatia budú kultúrno-umelecké spolky, ktoré pracujú na území Staropazovskej obce.
Členky zhromaždenia prerokovali a schválili aj výmeny Štatútu v tomto zväze z 27. marca 2019, ktoré budú prispôsobené novej forme práce. Pod bodom rôzne hovorili na viaceré témy, akými sú vypracovanie kalendára práce na rok 2027, problém opätovného tohtoročného prípadu, keď sa dva veľké medzinárodné detské folklórne festivaly v obci prekryli rovnakými termínmi uskutočnenia, akými boli 22. Vidovdanské stretnutia v Starej Pazove a 19. festival Roztancovaná mladosť na priestoroch nákupného strediska BIG Pazova. Pre dlhoročné nedochádzanie predstaviteľov Umeleckého centra Adagio zo Starých Bánoviec a nečinnosť voči Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova, toto centrum je väčšinou hlasov prítomných vyradené z tohto zhromaždenia.
Ako po volebnom zhromaždení vyhlásil Dušan Radojčíć, vo zväze ochotníkov sa prispôsobili novým podmienkam práce. Festivaly a prehliadky budú mať ochotníci vzájomne medzi sebou a tým budú aj podporovať svoju prácu, aby o to neboli ukrátení ani aktéri na scéne, ani verné publikum.
Už v septembri na programe by mal byť aj veľký koncert detských tanečných skupín a po ňom v októbri koncert, kde vystúpia dospelé tanečné skupiny. So začiatkom nového školského roka hovorili aj o vzájomných hosťujúcich výmenách detských divadelných skupín.
Po zasadnutí Zhromaždenia zväzu ochotníkov nasledovalo zasadnutie Správnej rady, kde je opäť za predsedníčku zvolená Anđelka Maliová.