Republikový hydrometeorologický ústav (RHMÚ) dnes ráno vydal výstrahu pre územie Srbska pred veľmi vysokými teplotami v období od piatka 26. júna do štvrtka 2. júla.
Vlna horúčav, ktorá sa dnes začne vo väčšine častí Srbska, bude pokračovať počas víkendu aj na začiatku budúceho týždňa. Maximálna predpovedaná teplota sa dnes bude pohybovať od 32 do 36 stupňov Celzia, pričom v nasledujúcich dňoch sa na väčšine územia očakávajú maximálne teploty od 35 do 39 stupňov Celzia.
Ako bolo zverejnené na webovej stránke Republikového hydrometeorologického ústavu, dnes ráno o 7.00 hod. bola najvyššia teplota 24 stupňov Celzia nameraná na Palići, v Sombore, Novom Sade, Kikinde a Belehrade, zatiaľ čo najnižšia teplota 13 stupňov Celzia bola zaznamenaná v Sjenici.
Pre Banát, Báčku, Sriem, západné Srbsko, Šumadiju, Pomoravie, východné a juhovýchodné Srbsko platí oranžový stupeň meteorologickej výstrahy, zatiaľ čo pre ostatné časti krajiny je vyhlásený žltý stupeň meteorologickej výstrahy.