Maximálna maloobchodná cena nafty zostane v nasledujúcich siedmich dňoch nezmenená a bude vynášať 217 dinárov za liter, zatiaľ čo benzín zdražie o dva dináre a liter bude stáť 193 dinárov, uviedlo dnes Ministerstvo vnútornej a zahraničnej obchodnej politiky.
Humanitárny organový koncert v nedeľu v Kovačici
V evanjelickom kostole v Kovačici v nedeľu 28. júna o 19. hodine sa usporiada humanitárny organový koncert venovaný sviatku apoštolov Petra a Pavla. Na koncerte sa zúčastnia študenti Základnej umeleckej školy Františka...Čítaj viacDetails