Občania a podnikateľské subjekty v Srbsku môžu využívať systém ePlati, ktorý zaviedol Úrad pre informačné technológie a elektronickú verejnú správu, na elektronickú úhradu všetkých správnych poplatkov a poplatkov v konaniach orgánov verejnej správy bez povinnosti dodatočne predkladať overený doklad o zaplatení ako potvrdenie úhrady.
V súčasnosti je prostredníctvom tohto systému možné elektronicky vygenerovať všeobecný platobný formulár, ktorý si používateľ vyplní sám. Cieľom je, aby od roku 2027 bol celý proces úplne automatizovaný – občan si vyberie požadovanú službu a systém automaticky zobrazí, čo je potrebné zaplatiť, komu a v akej výške.
Ide o prvý krok k jednoduchšej administratíve – bez potreby opakovane navštevovať rôzne úrady, bez uchovávania papierových dokladov a bez rizika straty potvrdenia o úhrade. Zároveň sa tým znižuje riziko zneužitia, ku ktorému v minulosti dochádzalo, napríklad opakovaným použitím toho istého potvrdenia o platbe alebo dodatočným dopĺňaním núl na už overených platobných dokladoch.