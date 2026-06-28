1389 – odohrala sa bitka na Kosovom poli.
1577 – narodil sa svetoznámy flámsky barokový maliar Peter Paul Rubens.
1712 – narodil sa francúzsky osvietenský filozof a spisovateľ Jean-Jacques Rousseau. Je autorom významných filozofických a výchovných spisov, ako napríklad Emil, Spoločenská zmluva alebo O pôvode nerovnosti.
1914 – v Sarajeve bol spáchaný atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d’Este. Atentát spáchal člen srbského vojensko-vlasteneckého spolku Čierna ruka Gavrilo Princip. Atentát sa stal zámienkou na vypuknutie prvej svetovej vojny.
1919 – v Zrkadlovej sieni Versailleského paláca vo Francúzsku bola podpísaná mierová zmluva medzi spojeneckými dohodovými štátmi a porazeným Nemeckom.
1948 – vylúčením Zväzu komunistov Juhoslávie z komunistického Informačného byra vyvrcholil politicko-ideologický konflikt medzi Juhosláviou a ZSSR.
1960 – založená bola Univerzita v Novom Sade.
1966 – narodil sa americký filmový herec John Cusack, známy z filmov, ako napríklad Tenká červená čiara, Bláznivá runway alebo V koži Johna Malkovica.
2001 – Juhoslávia vydala svojho bývalého prezidenta Slobodana Miloševiča Medzinárodnému trestnému tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) v holandskom Haagu.
2006 – Republika Čierna Hora sa stala 192. členom OSN.
2014 – slávnostne bol otvorený Andrićgrad.
2015 – mužská vodnopólová reprezentácia Srbska porazila v Bergame Chorvátsko výsledkom 9 : 6 a obhájila titul vo Svetovej lige. V ten istý deň získali titul majsterky Európy basketbalistky Srbska, ktoré zdolali výber Francúzska 76 : 68.