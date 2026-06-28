1. júla 1971 v Kysáči zomrela Zlata Porubská Jesenská, osvetová pracovníčka, spisovateľka a prekladateľka, členka ženského hnutia a kultúrnych spolkov. Narodila sa 11. augusta 1892 v Osijeku. (Pripomíname si 55. výročie smrti.)
5. júla 1931 v Kysáči sa narodil Daniel Pixiades, vojvodinský, čiernohorský a chorvátsky exilový básnik slovenského pôvodu. Po slovensky vydal zbierku básní Vlny kotvy vlny (1973). (Pripomíname si 95. výročie narodenia.)
5. júla 1951 v Padine sa narodila Anna Nemogová-Kolárová, spisovateľka, redaktorka a režisérka. Zomrela 26. júla 2008 v Bratislave. (Pripomíname si 75. výročie narodenia.)
12. júla 1876 v Lukovištiach sa narodil básnik Ivan Krasko, slovenský básnik, prozaik a prekladateľ, predstaviteľ moderny. Jeho prvá samostatná zbierka básní Nox et solitudo (Noc a samota) vyšla v roku 1909. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave. (Pripomíname si 150. výročie narodenia.)
15. júla 1871 v Brezne zomrel Ján Chalupka, slovenský dramatik, publicista, prozaik a evanjelický kňaz. Jeho diela sa vyznačujú satirickým pohľadom na slovenskú spoločnosť, tzv. fenomén Kocúrkovo, najmä tú jej časť, ktorá bola národne neuvedomelá. Narodil sa 28. októbra 1791 v Hornej Mičinej. (Pripomíname si 155. výročie smrti.)
21. júla 1951 v Starej Pazove sa narodila Anna Marićová, doktorka vied, lingvistka a profesorka na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Zomrela 23. júna 2016 v Novom Sade. (Pripomíname si 75. výročie narodenia.)
22. júla 1951 v Laliti sa narodil Zlatko Benka, básnik a prozaik. Autorom je diel publikovaných v slovenčine, ale aj v srbčine, a nositeľom mnohých cien. Roku 1974 získal Cenu Zlatá pečiatka Sriemskych Karloviec, tiež v roku 1989 za poviedku Trójsky kôň bol vyznamenaný Cenou časopisu Nový život, kým za reportáž pod názvom Vavilonski zapisnik dostal prvú cenu Rádio-difúzie. V roku 2013 získal Cenu Paľa Bohuša. (Blahoželáme k 75. narodeninám.)
29. júla 1876 v Báčskom Petrovci sa narodil Juraj Guča, slovenský lekár, spisovateľ (prozaik), publicista a účastník zahraničného prvého česko-slovenského odboja, prvej a druhej svetovej vojny. Jeho panslavistický svetonázor a rozčarovanie z maďarizácie bolo príčinou jeho emigrácie do USA v roku 1908, kde pôsobil ako lekár v Chicagu. Zomrel 30. apríla 1964 v Chicagu, Illinois. (Pripomíname si 150. výročie narodenia.)