Obnova múzea je komplexný proces, ktorý zahŕňa konzerváciu a obnovu stavebného dedičstva.
V Muzeálnom komplexe v Kulpíne práce na vonkajšej časti budovy Veľkého kaštieľa, ktorý bol vystavaný pred 200 rokmi, sa blížia ku koncu. Pozoruhodnou vzácnosťou na vonkajšej fasáde je časť erbu šľachtickej rodiny Stratimirovićovej v tvare orla. Vykonávatelia prác – reštaurátori vďaka svojej bohatej skúsenosti tieto precízne práce na obnove robia s presnosťou a odbornou zručnosťou. Teda druhá fáza obnovy budovy sa blíži ku koncu.
Po skončení vonkajších prác reštaurácie nasledovať budú práce na vnútornej časti Veľkého kaštieľa.