Legendárna britská punková skupina Peter and the Test Tube Babies, ktorá existuje od roku 1978, prichádza do Nového Sadu do klubu SKCNS Fabrika v piatok 17. júla. Koncert bude mať pre tento band a jeho fanúšikov osobitný význam, lebo frontman Peter Bywaters v tento deň oslávi svoje 65. narodeniny.
Peter and the Test Tube Babies z Brightonu patria k najznámejším menám druhej vlny britského punku a počas 80. a 90. rokov minulého storočia svojou hudbou inšpirovali celú generáciu novosadských punkrockových kapiel. Prvýkrát v Srbsku hrali v roku 2001 v belehradskej Barutane. Potom v máji 2007 sa zúčastnili na novosadskom podujatí Rytmus Európy a ich vtedajší koncert na Námestí slobody si fanúšikovia pamätajú ako jedno z najlepších hudobných vystúpení na tomto námestí. Odvtedy sa pravidelne vracajú do Nového Sadu – vystupovali aj na tunajšom festivale To Be Punk a na festivale Exit.
Úvodným bodom koncertu bude vystúpenie mladého punkového tria Wrishlas. Pre túto novosadskú formáciu ide o mimoriadne dôležité vystúpenie, lebo band sa pripravuje na cestu do britského Blackpoolu, kde sa predstaví na festivale Rebellion – jednom z najväčších punkových podujatí v Európe. Koncert vo Fabrike s britskými legendami im bude generálnou skúškou pred ich veľkým zahraničným debutom.