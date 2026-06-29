1855 – vyšlo prvé číslo londýnskeho denníka Daily Telegraph.
1869 – Zhromaždenie Srbska prijalo ústavu, ktorú po smrti kniežaťa Mihaila Obrenovića zhotovili Milivoje Blaznavac, Jovan Ristić a Jovan Gavrilović. Bola to prvá demokratická ústava v Srbsku.
1877 – narodil sa srbský spisovateľ Petar Kočić, jeden z najvýznamnejších srbských realistov.
1886 – narodil sa francúzsky politik Robert Schuman, jeden z priekopníkov západoeurópskej integrácie a prvý predseda Európskeho parlamentu.
1900 – narodil sa francúzsky spisovateľ a letec Antoine Marie Roger De Saint-Exupéry. Osudným sa mu stal prieskumný let nad okupovaným Francúzskom v roku 1944. Jeho najznámejšie dielo je rozprávkový príbeh pre deti, ale aj pre dospelých – Malý princ. Známe sú však aj jeho ďalšie literárne diela, ako napríklad Zem ľudí či Citadela.
1921 – v Belehrade bol vykonaný atentát na regenta Aleksandra Karađorđevića, keď sa vracal zo Zhromaždenia, keď bola potvrdená Vidovdanská ústava.
1922 – narodil sa srbský spisovateľ Vasko Popa, najprekladanejší srbský básnik v druhej polovici 20. storočia.
1930 – narodil sa Sławomir Mrożek, poľský spisovateľ a dramatik, predstaviteľ absurdnej drámy (niektoré jeho známe diela sú Emigranti, Policajti, Pešo). Zomrel roku 2013.
1972 – Najvyšší súd Spojených štátov amerických (USA) rozhodol, že trest smrti je v USA neústavný.
1995 – americký raketoplán Atlantis sa počas misie STS-71 po prvýkrát spojil s ruskou kozmickou stanicou Mir.
2003 – zomrela svetoznáma americká herečka Katharine Hepburnová, štvornásobná držiteľka Oscara v kategórii najlepšia herečka. Povesť prvej dámy strieborného plátna získala napríklad filmami Ranná žiara, Leopardia žena, Príbeh z Filadelfie, Hádaj, kto príde na večeru, Lev v zime, či filmom Na zlatom jazere.