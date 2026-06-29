Prezident Srbska Aleksandar Vučić na zhromaždení pred budovou Národného zhromaždenia oznámil výrazné zvýšenie dôchodkov ešte pred januárom a uviedol, že ešte niekoľko týždňov zostane prezidentom, po čom podá demisiu na túto funkciu.
Vučić uviedol, že vedeniu Srbskej pokrokovej strany povedal, že im v prípade, ak si to budú priať a ak o to požiadajú, pomôže už v nadchádzajúcich voľbách získať dôveru občanov, aby v nasledujúcich štyroch rokoch mohli uskutočniť všetko, o čom hovoril.
„Ešte len niekoľko týždňov budem prezidentom, potom podám demisiu. Nič netrvá večne a vďakabohu, že je to tak. Preto vám ďakujem za všetky pekné želania a slová,“ povedal prezident Vučić.
Dodal, že jeho návrhom je, aby sa kandidátna listina Srbskej pokrokovej stany v nadchádzajúcich voľbách volala Zjednotené Srbsko.
„Môj návrh je, aby sa naša kandidátna listina, víťazná listina v nadchádzajúcich voľbách, volala Zjednotené Srbsko. Nie zjednotení za niečo, ale Zjednotené Srbsko. To je najkrajšie motto, aké môžeme mať. Nič krajšie neexistuje, než aby sme celé Srbsko mohli zjednotiť pod názvom jednej kandidátnej listiny,“ zdôraznil Vučić.
Prezident Vučić predstaví dnes balík nových opatrení na zlepšenie životnej úrovne občanov. Opatrenia predstaví o 18.00 h v Paláci Srbska, informovala o tom Kancelária pre spoluprácu s médiami prezidenta republiky.