Je tu koniec júna a s ním aj vyvrcholenie skupinovej fázy na 23. futbalovom šampionáte sveta v USA, Mexiku a v Kanade. Práve v noci na nedeľu podľa stredoeurópskeho času boli dohrané aj posledné zápasy tretieho kola, a to v skupinách J, K a L.
Situácia je teraz už celkom jasná, nie sú v otázke viac žiadne kombinácie a dozvedeli sme sa mená 32 reprezentácií, ktoré prekročili skupinu a v pokračovaní turnaj v klasickom vyraďovacom formáte budú bojovať o titul majstra sveta. Ako vieme, o tom sa rozhodne v nedeľu, 19. júla v New Yorku.
Ale predtým je pred nami ešte množstvo zápasov.
Musíme sa však zastaviť a ešte raz zdôrazniť nedostatky súťaže, na ktorej hrá 48 reprezentácií.
Pravda, prinieslo to so sebou značne viac zápasov, ale sa nedá vyhnúť dojmu, že posledné kolo, zvlášť v skupinách, ktoré zápasy hrali v posledné dni, prinieslo početné kalkulácie.
Za to môže nepraktický systém – postupujú dve najlepšie selekcie z každej z dvanástich skupín, ale aj osem najlepších tímov z tretieho miesta. Vzhľadom na to, že sa zápasy posledného kola v prvých skupinách podľa abecedy dohrali skôr, iné celky vedeli, na ktorú selekciu budú smerovať, ak v poslednom zápase vyhrajú, remizujú alebo dokonca ak aj prehrajú.
Tak v prvom eliminačnom kole už máme niekoľko derby duelov. Napríklad stretnutie Portugalsko – Chorvátsko, ktoré je možno podľa mien súperov aj najsilnejšie v tejto fáze.
Veľmi silné páry sú aj Holandsko – Maroko, ako aj Brazília – Japonsko.
Veľmi vyrovnané reprezentácie tiež budú navzájom súťažiť. Medzi takéto páry možno zaradiť duely Nórsko – Pobrežie Slonoviny, Belgicko – Senegal, Kolumbia – Ghana, Švajčiarsko – Alžírsko a Austrália – Egypt. Ľahko veru nebude ani trom hostiteľom, USA smerujú na Bosnu a Hercegovinu, Mexiko sa stretne s veľmi dobrým a nepríjemným Ekvádorom, kým rivalom Kanady je Južná Afrika, ktorá v poslednom kole prekvapila Južnú Kóreu a v podstate ju vyradila zo súťaže.
Favoritmi v prvom eliminačnom kole sú Nemecko proti Paraguaju, Francúzsko proti Švédsku, Španielsko proti Rakúsku, Anglicko proti Demokratickej republike Kongo, ako aj úradujúci majster sveta Argentína proti asi aj najpríjemnejšiemu prekvapeniu súťaže Kapverdom.
Spomenuté sú tak všetky páry prvého vyraďovacieho kola FIFA Majstrovstiev sveta.
Duely sa začínajú už v nedeľu vo večernom termíne podľa stredoeurópskeho času a toto kolo otvoria Južná Afrika a Kanada.
Ak by sme mohli hovoriť o rozčarovaniach, na prvé miesto by sme museli zaradiť Uruguaj, ktorý ukončil turnaj s dvomi získanými bodmi a veľmi narušenou atmosférou v reprezentácii.
Vypukla veľká animozita medzi hráčmi a ich trénerom Marcelom Bielsom, čo vyvrcholilo nepríjemnými tlačovými konferenciami uruguajského trénera a vyhláseniami jednotlivých hráčov, že situácia v tíme už bola na nevydržanie.
Rozčarovaním je aj Turecko, ktoré s veľmi slušnou zostavou zakotvilo na poslednom mieste skupiny, tiež možno aj Česko, ktoré v skupine s relatívne ľahšími súpermi obsadilo štvrté miesto a získalo iba bod.
Pravda, aktuálna generácia českých futbalistov sa nedá ani porovnať s tou, ktorá bola vicemajstrom Európy v roku 1996, alebo aj s tou, ktorá hrala na kontinentálnom podujatí v Portugalsku v roku 2004 a potom aj na Mundiale v Nemecku v roku 2006 a ktorú viedli Nedved, Rosický, Čech, Berger, Šmicer, Baroš, Koller a ďalší.
Väčšina outsiderov je eliminovaná, ako Haiti, Curacao, Uzbekistan či Jordánsko.
Nenechali celkom zlý dojem, ale je očividný rozdiel v kvalite, nie iba medzi tými selekciami a tými vynikajúcimi, ktoré konkurujú o samotnú trofej, ale medzi spomenutými tímami a takými, ktoré postúpili z tretieho miesta.
Pre Afriku je dôležité, že po skupinovej fáze vypadol iba jeden ich predstaviteľ (Tunisko), čo je potvrdením neustáleho rastu afrického futbalu.
Legendárny Pelé tipoval, že do konca 20. storočia bude mať Afrika majstra sveta. To sa neudialo a už sme hodne zašli aj do 21. storočia. Či sú Afričania skutočne blízko k takému úspechu je ťažko predpokladať, ale ich posun je veľmi dobre viditeľný.