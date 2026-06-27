Žiaci ZŠ Mladých pokolení v Kovačici včera slávnostne oslávili svoj maturitný večierok. Pred budovou školy odzneli príhovory učiteľov i žiakov, ktoré boli plné spomienok, poďakovania a želaní do budúcnosti.
Riaditeľka školy Anička Bírešová pri tejto príležitosti odovzdala diplomy najúspešnejším žiakom. Nositeľmi Vukovho diplomu sú: Vasil Barca, Milica Petrovová, Sára Bakošová, Katarína Siromová, Sára Mlynárčeková, Iskra Hajková a Iva Ďuríčeková. Žiakom generácie je Vasil Barca.
Po dojímavom príležitostnom programe sa malí maturanti spolu so svojimi rodičmi presunuli do pohostinského podniku, kde slávnosť pokračovala. Po tradičnom valčíku s rodičmi oslávili významný medzník vo svojom živote a symbolicky sa rozlúčili so základnou školou.