1693 – v Londýne začal vychádzať prvý časopis pre ženy na svete – The Ladies Mercury.
1876 – narodil sa Ivan Sarić, prvý človek zo Srbska, ktorý vyletel lietadlom.
1944 – zomrel v Clearwateri (USA) politik a prvý slovenský predseda vlády Československej republiky v medzivojnovom období Milan Hodža. Narodil sa 1. 2. 1878 v Sučanoch.
1905 – vypuklo povstanie námorníkov na ruskom krížniku Potemkin.
1954 – Sovietsky zväz spustil do prevádzky v Obninsku neďaleko Moskvy prvú jadrovú elektráreň na svete.
1976 – palestínski teroristi uniesli do Ugandy lietadlo spoločnosti Air France letiacej na linke Tel Aviv – Paríž s 257 osobami na palube.
1977 – zomrel srbský maliar Ivan Tabaković, profesor Akadémie úžitkového umenia v Belehrade.
1998 – juhotureckým mestom Adana otriaslo zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo 135 ľudských obetí.
2005 – Najvyšší súd USA jednohlasne rozhodol, že internetové siete pre výmenu súborov môžu byť volané na zodpovednosť za to, že si ich používatelia bez povolenia kopírovali hudbu, filmy a ďalšie diela chránené autorským právom.
2007 – po desiatich rokoch odstúpil Tony Blair z funkcie britského premiéra. V úrade ho nahradil nový líder Labouristickej strany Gordon Brown.
2008 – spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates odišiel po 33 rokoch z vedenia tohto softvérového koncernu.
2010 – v Guinejskej republike sa konali po viac ako polstoročí slobodné voľby.
2020 – zomrel Ilija Petković, tréner, futbalista, zväzový kapitán SRJ a Srbska.