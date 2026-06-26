Prvý podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali poukázal na to, že zákon o zmene a doplnení zákona o zriadení záručného systému a dotovaní časti úrokov ako opatrenia na podporu mladých ľudí pri kúpe ich prvej bytovej nehnuteľnosti, ktorý včera parlament prijal, zvyšuje celkovú sumu záruk na úvery zo 600 na 900 miliónov eur.
Mali zdôraznil, že záujem mladých ľudí o dotované úvery na kúpu bytu je veľký a neustále rastie, a preto bolo potrebné umožniť pokračovanie tejto podpory mladých ľudí. Podľa neho vďaka tomuto programu doteraz, za niečo vyše roka, vyriešilo svoju bytovú otázku približne 7 500 mladých ľudí, čo je najlepším ukazovateľom opodstatnenosti a potreby takéhoto programu.
Prvý podpredseda vlády uviedol, že 26 percent nehnuteľností bolo kúpených v Belehrade, sedem percent v Novom Sade, nasledovala Subotica so štyrmi percentami, Niš s tromi percentami, Zrenjanin a Pančevo s dvoma percentami, zatiaľ čo 56 percent smerovalo do zvyšku Srbska.
Cieľom programu je, aby mladí ľudia získali svoju prvú nehnuteľnosť na bývanie za čo najvýhodnejších podmienok, čo najjednoduchšie a najlacnejšie.
Program sa vzťahuje na občanov našej krajiny s bydliskom v Srbsku vo veku od 20 do 35 rokov v čase podania žiadosti o úver, vysvetlil Mali. Podľa neho je maximálna hodnota úveru, na ktorú sa program vzťahuje, 100 000 eur, bez obmedzenia ceny nehnuteľnosti a ceny štvorcového metra podľa mesta.