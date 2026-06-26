Predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská včera slávnostne otvorila 9. medzinárodný detský Vidovdanský futbalový turnaj v Maglići.
Vo svojom príhovore privítala účastníkov, hostí, trénerov a početných návštevníkov a zdôraznila význam športu pre rozvoj detí a mládeže, ako aj dôležitosť pestovania športového ducha, priateľstva a vzájomného rešpektu. Všetkým družstvám zaželala veľa úspechov, kvalitné športové výkony a príjemné chvíle strávené na turnaji.
Turnaj zhromaždil mladých futbalistov z rôznych prostredí a poskytol im príležitosť predviesť svoje športové schopnosti, nadviazať nové priateľstvá a užiť si súťaženie v duchu Vidovdanu a športových hodnôt.