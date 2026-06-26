Pivnica opäť žije svojimi tradičnými Dňami Pivnice. Podujatie, ktoré každoročne spája miestnych obyvateľov, rodákov i hostí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, sa začalo dnes a potrvá až do 5. júla. Organizátori aj tento rok pripravili pestrý program plný kultúrnych, športových, spoločenských i gastronomických podujatí určených pre všetky vekové kategórie.
Úvodný deň patril výtvarnému táboru žiakov Základnej školy 15. októbra, ktorý je už tradične súčasťou Dní Pivnice od ich prvého ročníka. Večer bude v slávnostnej sieni školy koncert detí hudobných škôl spojený s vyhodnotením fotografického súbehu a otvorením výstavy prác mladých výtvarníkov.
Počas víkendu sa návštevníci môžu tešiť na množstvo atraktívnych podujatí. Sobota prinesie detský futbalový turnaj, bazár domácich výrobkov, kreatívne dielne pre najmenších, maľovanie na tvár, predaj guláša i futbalový zápas veteránov medzi FK Slávia Pivnica a TJ Slovan Červeník.
Vrchol programu bude v nedeľu 28. júna. Už od rána bude pokračovať detský futbalový turnaj a poľovnícke kotlíkové hody Od lovu k tanieru, ktorých súčasťou bude súťaž vo varení poľovníckeho guláša i predaj srnčieho guláša. Program doplnia slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole, defilé motorkárov ulicami Pivnice, divadelné predstavenie Ochotníckeho divadla Janka Čemana, výstava fotografií Dida dáva divy – Spomienky na Jozefa Chrčku a Jána Kmeťka a večerný kultúrno-umelecký program v Dome kultúry.
Program Dní Pivnice bude pokračovať aj počas nasledujúceho víkendu. Milovníkov športu čaká nočný turnaj v malom futbale a detská rybárska súťaž – 11. detský Carp Cup na pivnickom rybníku.